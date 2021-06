Alpinista precipita e muore, un’altra tragedia sul Gran Zebrù

Mezzo miliardo di euro letteralmente in fumo: quello del febbraio scorso, a Livorno, era stato il più grande sequestro di droga degli ultimi 27 anni in Italia: tre tonnellate di cocaina purissima, per un valore di oltre 500 milioni, intercettate dai carabinieri al porto di Livorno. Erano nascosti in un container su una nave diretta a Marsiglia. Nei giorni scorsi il “prezioso” carico è stato scortato dagli stessi carabinieri fino all’inceneritore di Livorno, dove è stato bruciato.