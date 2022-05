Allarme di Coldiretti: «In Trentino mancano lavoratori stagionali»

TRENTO. "Occorre velocizzare il rilascio dei nulla osta necessari per consentire ai lavoratori extracomunitari, ammessi all'ingresso con il decreto flussi, di poter arrivare in Italia per lavorare nelle imprese agricole al più presto. Le imprese agricole hanno bisogno dei lavoratori richiesti ma, ad oggi, non sono stati ancora rilasciati i nulla osta da parte degli sportelli unici". Così, in una nota, la Coldiretti del Trentino Alto Adige.

"La situazione è molto seria con il rischio concreto di perdere tempo vitale per le imprese. Stamattina (31 maggio) insieme al nostro direttore Enzo Bottos abbiamo incontrato il Prefetto a Trento che è a conoscenza della problematica e ha assicurato che si rapporterà con Roma per sbloccare la situazione in tempi brevi", ha aggiunto il presidente Gianluca Barbacovi.