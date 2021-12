Al bar (e al cinema) solo se guarito o vaccinato: le nuove regole in Alto Adige

BOLZANO. Il presidente altoatesino Arno Kompatscher ha firmato una nuova ordinanza che prevede, in Alto Adige, restrizioni più severe in tema Covid. E anche l’introduzione del 2G (guarito o vaccinato) per determinati servizi.

Ordinanza che entrerà in vigore dal 6 dicembre al 15 gennaio.

E le novità partono dalle consumazioni nei bar. Consumazioni al banco o al tavolo, dal 6 gennaio in Alto Adige non ci sarà differenza: servirà il Green pass rafforzato, ossia il 2G.

Per il check-in in hotel e per gli ospiti dell'hotel che usufruiscono del ristorante interno (e anche per le mense) , si applica invece il 3G, ossia oltre alle opzioni vaccinato e guarito c’è anche quella “tamponato”.

Da lunedì il certificato verde è obbligatorio anche sui mezzi pubblici (3G, guariti, vaccinati, testati). È obbligatorio indossare la mascherina in autobus e in treno si può indossare solo una mascherina FFP2 (nel resto del Paese è sufficiente una mascherina chirurgica), nelle seggiovie e negli altri impianti di risalita si può indossare anche una mascherina chirurgica.

All'interno di cinema, teatri ed eventi sportivi sono ammessi solo coloro che sono guariti e che sono stati vaccinati (2G).

Da lunedì è obbligatorio anche l’uso della mascherina tanto all’interno dei locali quanto all’esterno e ne sono esentati di bambini che hanno meno di sei anni e tutti coloro che non possono indossare la mascherina per motivi di salute.

