A Roverè della Luna ubriaco disturba i clienti del bar e aggredisce i carabinieri: finisce in manette

TRENTO. Nella tarda serata di sabato i Carabinieri della Stazione di Lavis hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale H.M., 58enne di origini balcaniche, residente in Trentino. In un bar di Roverè della Luna, verso le 20, è stato trovato a disturbare i clienti in evidente stato di ubriachezza fino a rompere una vetrina del locale.

Vani sono stati i tentativi dei militari di ricondurre l’uomo alla calma, sebbene in un primo momento fossero riusciti – con l’ausilio di un parente, appositamente fatto giungere sul posto - ad accompagnare il 58enne fuori dal locale e farlo salire sull’auto per fare rientro a casa; l’uomo però è tornato sui suoi passi rientrando al bar con l’intenzione di farsi servire da bere. I carabinieri hanno nuovamente cercato di convincerlo a tornare a casa ma all’improvviso l’uomo ha sferrato una testata a uno dei militari, spingendolo verso l’ingresso del bar. A quel punto i carabinieri lo hanno bloccato con la forza e quindi arrestato e portato in caserma, dove è in attesa del giudizio direttissimo, fissato per domani.

Il sottufficiale dei carabinieri ha dovuto ricorrere alle cure sanitarie per le lievi ferite, giudicate guaribili in pochi giorni.