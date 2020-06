A Roma un nuovo sit-in per Chico Forti. Montesano in tv: "Voglio portarlo a casa"

ROMA. "Io voglio portare a casa Chico". Anche Enrico Montesano si sta spendendo per il caso dell'ex produttore e surfista trentino in carcere da vent'anni negli Stati Uniti. Oggi, 12 giugno, si è tenuta una nuova manifestazione a Roma, in piazza di Montecitorio: un sit-in molto composto a sostegno del rimpatrio di Chico Forti.

Lì Montesano è stato intervistato in diretta da Marco Liorni durante il programma di RaiUno "Italia Sì". Ecco il video postato sulla pagina Facebook Chico Forti Official Channel.

Montesano ha detto di non voler entrare negli aspetti giudiziari del caso, ma di chiedere reciprocità agli Stati Uniti: "In casi analoghi l'Italia ha consegnato persone accusate di reati", ha detto, lasciando che Liorni facesse il nome di Amanda Knox.

Lo stesso Stato Italiano è riuscito a far rientrare connazionali in situazioni analoghe, come i nostri due fucilieri di Marina dal Kerala. "Perché non farlo per Chico, dopo vent'anni?", ha detto Montesano. "Chico ha una mamma anziana: lasciategliela riabbracciare. E i suoi zii che si battono da anni".