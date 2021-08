A Mezzocorona l’ex albergo in rovina continua a preoccupare i residenti: via vai di gente nelle ore serali

TRENTO. L’ex Albergo Donati, in via del Teroldego a Mezzocorona, di fronte alla stazione ferroviaria, continua a preoccupare i residenti. L’albergo ha avuto un passato di prestigio con frequentazione numerosa di viaggiatori e turisti, ma il presente è solo degrado.

Per la verità l'apparenza è di normalità: porte socchiuse, un paio di finestre sfondate, una situazione quasi normale per un fabbricato abbandonato da decenni. La situazione peggiora però sul lato più nascosto sul quale si trova un garage col basculante fondato, poi immondizie di vario genere. Il racconto dei residenti: «La gente entra nelle ore serali, dopo aver sostato sulle panchine che si trovano davanti alla stazione. Ci sono anche incontri, e quando si fa buio entrano senza dare troppo nell'occhio nell'ex albergo che poi lasciano alla mattina presto».

Chi ci ha segnalato la situazione, ipotizza che si possa trattare di una sorta di punto di smistamento di persone e cose ed è per questo che il degrado è limitato proprio per non farsi notare. «Sono state trovate anche delle siringhe, poi in paese se ne parla da tempo e non vorremmo mai che qualche ragazzo si avventurasse al suo interno per curiosità. Anni fa si prendeva un calcio nel sedere, adesso i rischi sono maggiori. Verrà notte presto e molte sono le persone che si muovono dalla stazione a piedi e passare li davanti non è certo rassicurante». Avete denunciato la situazione? «Certo, ma abbiamo avuto solo promesse e nessun fatto concreto: non è stato fatto nulla ne per interrompere il flusso, ma nemmeno per mettere in sicurezza il fabbricato. Basterebbe murare gli accessi e recintare l’area, interventi per i quali il Comune dovrebbe interessare la proprietà in quanto fabbricato privato. Ma nessuno si muove».

L’ex albergo era già stato sgomberato nel 2019, quando i carabinieri di Mezzolombardo intervennero sulla base della denuncia depositata dalla proprietà per occupazione abusiva. Da allora poco sembra essere cambiato.