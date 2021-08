A Civezzano 50enne colpisce un carabiniere durante il sequestro in casa delle piantine di marijuana: arrestato

TRENTO. Un cinquantenne (M.C.) è stato protagonista di una serata turbolenta nella sua abitazione in località Osella a Civezzano, con i carabinieri del Radiomobile di Trento chiamati per un litigio in famiglia. Riportata la calma tra l’anziana madre e tre figli, conviventi nella stessa abitazione, e appurato che il dissidio era nato da una discussione per futili motivi, i militari hanno visto in un angolo del giardino alcuni bidoni, adibiti a fioriere; i vegetali, osservati con un minimo di attenzione, si sono rivelati essere tredici piante di marijuana, verosimilmente non terapeutica. A quel punto è scattato il sequestro ma il cinquantenne ha provato a fermare i militari.

L’uomo, nel disperato tentativo di distruggere le piante, ha colpito uno dei due carabinieri, fortunatamente senza gravi conseguenze, così è scattato l’arresto. L’uomo è agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo, in cui dovrà rispondere di resistenza e detenzione ai fini di spaccio di marijuana.