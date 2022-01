2.229 nuovi positivi in un giorno in Alto Adige

BOLZANO. Boom di positivi in Alto Adige: nel bollettino Covid di oggi, (8 gennaio) ne vengono segnalati 2.229. E c’è, purtroppo anche un decesso mentre è stabile la situazione negli ospedali.

Fra i nuovi positivi il 22% (è la percentuale più alta) ha fra i 20 e i 29 anni.

I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.855 tamponi PCR e registrato 219 nuovi casi positivi. Inoltre 2010 test antigenici positivi.

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 76

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 56 (aggiornato al 05 gennaio 2022 alle ore 19:30)

Nuovo boom di positivi al Covid in Alto Adige: sono 2.229 in 24 ore Rimane sempre allarmante la situazione Covid in Alto Adige: secondo il bollettino Asl diffuso oggi (8 gennaio) c'è da registrare un nuovo decesso e 2.229 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco: 48

Pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 18

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.319 (+1)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 11.175 (ieri erano poco più di 8 mila)