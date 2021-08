15 nuovi positivi, un solo paziente in rianimazione: i dati Covid in Alto Adige

BOLZANO. Sono 15 i nuovi positivi registrati dai dati di oggi (5 agosto) in Alto Adige. E non c’è nessun decesso legato al virus. Inoltre scende ad un solo paziente il numero di persone ricoverate per Covid in provincia.

I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 593 tamponi PCR e registrato 6 nuovi casi positivi. Inoltre 9 test antigenici positivi.

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 9

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: 2

Pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 1

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.184 (+0)