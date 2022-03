Spaccata nella notte al Kt store in via Galilei: rubati capi firmati per 4 mila euro

TRENTO. Ancora una spaccata notturna a Trento, questa volta nel mirino dei ladri il negozio KT Store da poco trasferitosi in via Galilei: rotta la vetrina e rubati diversi capi di abbigliamento firmato per un valore che si aggirerebbe sui 4 mila euro.

La nota boutique da pochi giorni ha lasciato la storica sede in via del Simonino per traslocare al posto dell’ ex Cronst Casa vicino a piazza Venezia.

Questa mattina l’amara sorpresa per il proprietario.

Il colpo avviene a soli due giorni dalla tentata spaccata alla gioielleria Obrelli in via Mazzini, dove un uomo ha infranto la vetrina con una fioriera.