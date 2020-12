Pusher fermato in piazza Dante, alla vista degli agenti ingoia 13 dosi di eroina

TRENTO. Un equipaggio del Nucleo Volanti della Questura di Trento ha denunciato un venticinquenne nigeriano, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente nonché per resistenza.

Il giovane è stato controllato dalla Volante nei giardini antistante lo scalo ferroviario. Alla vista degli agenti, intenti ad andargli incontro per verificarne l’identità nonché l’eventuale possesso di sostanza stupefacente, il giovane ha estratto dalla tasca dei pantaloni alcune confezioni di eroina e l’ha velocissimamente inghiottite, bevendo dell’acqua per deglutirle meglio.

Inoltre, il 25enne ha tentato in tutti i modi di opporsi all’attività della Polizia, provando a spintonare gli agenti ed a colpirli. Ma i suoi tentativi sono risultati vani ed è stato prontamente immobilizzato.

Una volta sistemato nella volante lo spacciatore, per essere accompagnato in Questura, gli agenti delle Volanti, gli agenti hanno chiamato il sostituto procuratore di turno, per chiedere l’autorizzazione, prontamente concessa, di poter portare il pusher presso l’ospedale di Trento, affinché gli fosse fatta una T.A.C. e si procedesse a far evacuare la droga ingerita dal giovane.

Una volta entrato in ospedale, l’uomo è stato dapprima sottoposto al tampone anti covid e l’esame è risultato positivo.

Lo spacciatore è stato così ricoverato nel reparto covid. La droga espulsa, 13 dosi di eroina, sono state sequestrate dalla Polizia e l’uomo denunciato.