Le rubano il portafogli mentre sistema i fiori su una tomba al cimitero di Trento

TRENTO. Sempre odiosi ma in modo particolare quando sono rivolti verso le persone anziane che si recano in visita alle tombe dei propri cari al cimitero monumentale di Trento. L’ultimo episodio in ordine di tempio è accaduto stamattina (2 febbraio); un’anziana signora, che quotidianamente si reca in via Giusti per prendersi cura delle tombe dei suoi cari, specie dopo il gran vento di lunedì 1° febbraio, mentre era intenta a sistemare i fiori su una tomba nel quadro sudest del camposanto, si è improvvisamente accorta che la borsa deposta a terra accanto ai suoi piedi era sparita.

Subito, pur procedendo lentamente aiutata dal girello, ha avvicinato un operaio del Comune che l’ha aiutata a guardarsi attorno e verso le camere mortuarie ha rinvenuto la borsa gettata a terra. Dalla stessa mancava solamente il portafoglio. Che poi è stato rinvenuto accanto al cancello d’ingresso, ovviamente senza i soldi.

La signora che lo ha fatto ritrovare ha detto che aveva notato da lontano un giovane gettare qualcosa e poi allontanarsi in fretta verso la città. E’ stata interessata pure una pattuglia della Polizia locale, che si trovava a controllare le auto parcheggiate verso via Giusti ma ai vigili è rimasto poco da fare se non a rassicurare l’anziana che, come accaduto ad altre persone, è rimasta vittima di nuovo vittima dei ladri con destrezza che sanno scegliere chi seguire e derubare. Con un gesto odioso ed inqualificabile. C.L