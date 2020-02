Incidenti in serie, Valsugana in tilt tra Cirè e Trento

TRENTO. Mattinata difficile quella di oggi per automobilisti e pendolari provenienti dalla Valsugana.

Due incidenti avvenuti attorno alle 8 hanno mandato in tilt la statale della Valsugana, fra la località Cirè e Trento, in direzione del capoluogo: uno si è verificato nella galleria dei Crozi, l'altro in fondo al tunnel di Martignano.

Pesanti conseguenze sulla circolazione stradale, con lunghe code sia sulla statale che sulla strada alternativa dei Forti, tra Civezzano e Tavernaro.

Un terzo incidente verificatosi sulla rotatoria del Bren Center ha complicato ulteriormente l'accesso alla città per chi proveniva da nord e dalla Valsugana.

La situazione è migliorata verso le 9, ma sono stati segnalati ancora rallentamenti.