Covid: interrogazione contro lo spostamento del punto vaccini di Trento

TRENTO. Il consigliere provinciale Ugo Rossi chiede in un'interrogazione i motivi della decisione dello spostamento del punto vaccini di Trento dal Centro Trento Fiere di via Briamasco al piazzale di Trento Sud via San Vincenzo.

"La nuova sede - scrive Rossi - si trova in zona decentrata ed è raggiungibile solo in auto.

La vecchia sede era invece raggiungibile anche a piedi e con mezzi pubblici, oltre ad essere dotata di infrastrutture idonee all'attesa, sia prima che dopo la somministrazione del vaccino".