Coronavirus: annullate Fiera di Santa Lucia e Festa d'Oro

TRENTO. Alla luce delle nuove disposizioni normative legate all'emergenza sanitaria in atto, il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, ha firmato oggi una nuova ordinanza che stabilisce l'annullamento definitivo della fiera di Santa Lucia e della fiera della Festa d'Oro il cui svolgimento - ricorda una nota del Comune di Trento - era rispettivamente previsto nelle giornate del 12-13 dicembre 2020 ed il 20 dicembre 2020. Sarà annullato anche il tradizionale luna park, il cui svolgimento era previsto dal 30 novembre al 13 dicembre.

Il provvedimento del sindaco, annunciato giovedì sera in Consiglio comunale e che sarà in vigore dal 6 novembre e fino al 31 dicembre 2020 compreso, prevede il divieto di svolgimento del mercato tipico natalizio edizione 2020 o di altri eventi analoghi, comunque denominati, ma anche la chiusura dalle 18 e fino alle 5 del giorno successivo delle attività di commercio su area pubblica autorizzati alla vendita di caldarroste e vin brulé.

Disposto anche lo spostamento, in piazza Dante, delle attività del mercatino dei Gaudenti programmate per i mesi di novembre e dicembre 2020 nell'area di piazza Garzetti, nel rispetto delle misure di distanziamento e degli specifici protocolli di sicurezza per tali attività.

L'ordinanza del sindaco vieta inoltre l'installazione su area pubblica nel territorio comunale di circhi, attrazioni isolate dello spettacolo viaggiante o altre attività similari.