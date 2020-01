A Mariapoli Mattarella celebra Chiara Lubich: "Si può essere forti restando aperti agli altri"

TRENTO. (notizia in aggiornamento)

«Si può essere molto forti pur essendo miti e aperti alle ragioni degli altri. Anzi, come dimostra la vita di Chiara Lubich, soltanto così si è veramente forti». Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del suo intervento al Centro Mariapoli di Cadine, dove si celebra il centenario della nascita della fondatrice del Movimento dei focolari, Chiara Lubich.

Il concetto di unità rappresentato dalla vita e dagli insegnamenti della fondatrice del Movimento dei focolari «non si esaurisce nell'ambito della Chiesa», ha aggiunto il capo dello Stato. L'unità, ha detto Mattarella «si traduce in fraternità verso tutti gli altri, a cominciare da chi ci sta più vicino, cosa che talvolta è la più difficile. E senza pregiudizi né barriere perché la fraternità è valore universale che non ammette confini o distinzioni. Chiara Lubich considerava fraternità come una categoria politica», ha ricordato Mattarella.

Il presidente ha citato le parole pronunciate da Chiara Lubich in occasione di un incontro a Stoccarda, nel 2004: «Espressione della fraternità in politica è amare la patria, quella altrui come la propria. la più dignità per l'umanità sarebbe infatti quella di sentirsi un solo popolo, arricchito dalla diversità di ciascuno e per questo custode, nell'unità, delle differenti identità»

ore 16. «Chiara Lubich seppe guardare oltre i confini e le macerie della guerra. Non a caso ha maturato la sua vocazione a Trento, città all'epoca dilaniata dal conflitto ma ponte e cerniera tra Mediterraneo ed Europa. Una ragazza che quasi 80 anni fa si mise al servizio dei poveri e continua ad invitarci all'accoglienza, all'impegno con gli altri e per gli altri. Un impegno che si comprende solo alla luce della relazione». Lo ha detto il sindaco di Trento, Alessandro Andreatta, nel corso del suo intervento al Centro Mariapoli di Cadine.







































Chiara Lubich, a Mariapoli la celebrazione per i 100 anni con Mattarella Trento, il presidente della Repubblica protagonista dell'evento. Il benvenuto di Andreatta e Fugatti. Presente anche Kompatscher (foto Daniele Mosna / agenzia Panato)

ore 15.40. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato al Centro Mariapoli di Cadine, per partecipare alle celebrazioni in onore di Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei focolari, a cento anni dalla nascita.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Cadine, l'arrivo dell'auto di Mattarella a Mariapoli Il presidente parteciperà all'evento "Trento incontra Chiara", per i 100 anni dalla nascita di Chiara Lubich

Dopo l'evento "Trento incontra Chiara" di Cadine, Mattarella visiterà Palazzo Thun l'esposizione "Spazio Alcide Degasperi", sottolineando il legame tra la fondatrice dei Focolarini e lo statista Dc. A contrassegnare gli eventi saranno il Coro Sat a Cadine e il Coro del Noce a Palazzo Thun.

www.instagram.com/stories/locations/815927421840362/

Un evento molto atteso al centro Mariapoli, che su Instagram ha reso palpabile l'emozione dei giovani per l'arrivo del presidente.