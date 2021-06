Scontro fra auto sulla provinciale, ferito Giancarlo Ruscitti

FRASSILONGO. Il direttore del dipartimento salute e politiche sociali della Provincia, Giancarlo Ruscitti, 63 anni, è rimasto coinvolto nelle prime ore di questo pomeriggio, sabato 12 giugno, in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 135 di Frassilongo. Il capo della task force anti Covid della Provincia è stato trasportato in elicottero al Santa Chiara per accertamenti, illeso invece l'altro automobilista che ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso.

Ruscitti era a bordo di uno dei mezzi rimasti coinvolti nello scontro. Oltre all’elisoccorso e agli operatori sanitari sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.