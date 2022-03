SANT’ORSOLA TERME. Un boscaiolo è rimasto ferito nei boschi sopra Sant'Orsola Terme, in valle dei Mocheni. L'incidente è avvenuto in una zona impervia ed i soccorsi sono ancora in corso.

L’allarme è scattato alle 9 e tre quarti. Il ferito non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai soccorritori, intervenuti anche con l'elicottero, ci sono i carabinieri di Sant'Orsola.