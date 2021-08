I Suoni delle Dolomiti al via con l’omaggio a Piazzolla

TRENTO. Dal 23 agosto al 24 settembre si terrà la 26/a edizione del festival 'I Suoni delle Dolomiti', un mese di appuntamenti ambientati negli scenari più affascinanti delle Dolomiti trentine, raggiunti a piedi dal pubblico e dai musicisti.

Numerosi gli ingredienti della manifestazione: l'incontro e il dialogo tra generi musicali diversi, astri consolidati e nascenti del mondo della musica e infine omaggi e celebrazioni. I protagonisti sono Gidon Kremer con la Kremerata Baltica (23 agosto), Antje Weithass (25 agosto) e il Trio Gardel (27 agosto).

Si partirà proprio da un omaggio ricordando i cent'anni dalla nascita del bandoneononista Astor Piazzolla. Ne sono interpreti - il 23 agosto alle ore 12 a Malga Canvere in val di Fiemme (in caso di maltempo si recupera alle ore 17.30 al Palafiemme di Cavalese) - il violinista Gidon Kremer e la Kremerata Baltica, compagine arricchita in questa occasione dalla presenza del bandoneonista Arne Glorvigen.

È tutta dedicata al violino e a una delle più eccellenti e considerate interpreti dello strumento invece la data del 25 agosto. All'ombra delle Pale di San Martino (Prati Col a San Martino di Castrozza alle ore 12 e recupero, in caso di maltempo, all'auditorium Intercomunale di Primiero alle ore 17.30) arriva il carisma e la sensibilità interpretativa di Antje Weithaas, in grado di affrontare un amplissimo repertorio che va dal Settecento ai giorni nostri.

Si torna al tango argentino il 27 agosto con il Trio Gardel (ore 12 in località Buffaure in val di Fassa e, in caso di maltempo, al teatro Navalge di Moena alle ore 17.30). È la seconda tappa di un percorso dedicato alla musica di origine argentina che, dopo Piazzolla, ora risale nel tempo fino alla figura di uno dei padri di questo genere sonoro, Carlos Gardel.