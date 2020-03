Claudia, la "nostra" Miss Italia: "La Vita là fuori in stand by. Mentre i nostri Eroi lottano"

TRENTO. Claudia Andreatti, sì, proprie lei, Miss Italia 2006, conduttrice, inviata speciale e soprattutto personaggio vero della nostra terra, scrive solo per il “Trentino” parole toccanti: “La Vita là fuori messa in stand by: strade deserte, luci spente, le nostre città popolate di silenzio… un mondo intero in apnea in cerca di salvezza! La stessa salvezza per la quale lottano i nostri Eroi, stretti nelle loro divise, ogni giorno, schierati al fronte! Nel nostro piccolo, il nostro fronte sono le case! Solo rimanendo a casa, prendendoci cura della nostra vita e condendola con ottimismo e sorriso, contribuiamo alla lotta su quel fronte! Solo uniti vinciamo. Resistiamo! #stiamoacasa" (c.l.)

Poi queste immagini sulla sua "vita da casalinga", per regalare un sorriso, con un pizzico di autoironia.