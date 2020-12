Calcio: è morto Paolo Rossi, il bomber del Mundial

E' morto a 64 anni Paolo Rossi, l'ex calciatore campione del mondo con l'Italia nel 1982. Ne ha dato notizia nella notte la moglie Federica Cappelletti, sul suo profilo Instagram.

A pochi giorni dalla morte di Diego Armando Maradona, un altro gravissimo lutto per il mondo del calcio che perde un altro dei suoi grandi campioni. Aveva un male incurabile.

"Per sempre", ha scritto la Cappelletti pubblicando sul social network una foto di lei col marito. Negli stessi minuti dava conto della scomparsa di Pablito anche il vicedirettore di RaiSport, Enrico Varriale: "Una notizia tristissima, ci ha lasciato" un "indimenticabile, che ci ha fatto innamorare tutti in quell'Estate dell'82 e che è stato prezioso e competente compagno di lavoro negli ultimi anni".

Nato a Prato il 23 settembre del 1956, Rossi si aggiudicò anche il titolo di capocannoniere in quel Mondiale di Spagna del 1982 sotto il ct Enzo Bearzot. Stesso anno in cui vinse il Pallone d'oro. Con la Juventus di Giovanni Trapattoni negli anni '80 ha vinto due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa delle coppe, una Supercoppa europea e la Coppa dei campioni nel 1985.































In particolare, sono scolpiti a caratteri indelebili nella memoria degli sportivi i tre gol segnati nel match con il Brasile del 5 luglio allo Stadio di Sarriá di Barcellona durante il secondo turno eliminatorio. Tre marcature, al 5', al 25' e al 74', alternate a quelle di Socrates e Falcao che affondarono le speranze dei verdeoro e lanciarono gli azzurri verso la conquista del titolo. Nello stesso anno Rossi vinse anche il Pallone d'oro (terzo italiano ad aggiudicarselo). Occupa la 42esima posizione nella speciale classifica dei migliori calciatori del XX secolo pubblicata dalla rivista World Soccer.