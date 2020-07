Bolzano, si fingono assistenti sociali e derubano un'anziana, arrestate madre e figlia

BOLZANO. La polizia di Bolzano ha arrestato due donne, madre e figlia di 45 e 25 anni, per furto in abitazione.

Gli agenti della Mobile, in servizio di pattugliamento in abiti civili in via Rovigo, hanno notato che le due donne, già conosciute per aver commesso numerosi reati contro il patrimonio e residenti in altre zone della città, si erano introdotte in uno stabile, per poi uscirne dopo circa quindici minuti.

Quindi i poliziotti le hanno fermate e hanno accertato che la coppia aveva colpito: infatti, fingendo di essere assistenti sociali, si erano fatte aprire la porta dell'abitazione da una signora anziana. Una volta all'interno dell'appartamento, mentre la figlia distraeva la signora, parlandole in cucina, la madre girava per la casa, puntando verso la camera da letto, dove si era impadronita di alcune banconote.

Le donne sono state arrestate e condotte nelle rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari, mentre la refurtiva è stata riconsegnata all'anziana donna.