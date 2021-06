Banda accusata di 70 furti fra Trentino e Alto Adige, in quattro rinviati a giudizio

TRENTO. Quattro cittadini albanesi senza fissa dimora in Italia, di età compresa tra i 28 ed i 39 anni, sono stati rinviati a giudizio oggi a Bolzano per una lunghissima serie di furti in abitazione. Si tratta di una banda che veniva appositamente da Verona, dove di fatto era domiciliata, per svaligiare le abitazioni in tutto il Trentino - Alto Adige.

Nel lungo capo d'imputazione sono contestati addirittura 70 distinti furti in abitazione, messi a segno nel corso del 2019.