Parco Archeo Natura di Fiavè: sabato un pomeriggio dedicato a nonni e nipoti

TRENTO. “Porta un nonno al villaggio!” è l’iniziativa proposta al Parco Archeo Natura di Fiavé sabato 2 ottobre in occasione della Festa dei Nonni.

Un invito rivolto ai più piccoli dalle educatrici museali dell’Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali per festeggiare nonne e nonni in modo speciale e condividere in maniera giocosa l’esperienza di esplorare insieme il villaggio palafitticolo dell’età del Bronzo.

L’attività si svolge alle 14 e alle 16. La partecipazione è gratuita previa prenotazione al numero 335 1578640 entro le ore 12 di sabato 2 ottobre (ingresso al Parco a pagamento, gratuito fino ai 14 anni).

Nonne, nonni e nipoti saranno coinvolti in un affascinante racconto che li porterà indietro nel tempo quando sull’antico lago Carera, l’odierna torbiera, sorgevano le palafitte preistoriche e potranno scoprire abitudini, attività e curiosità degli abitanti del villaggio sul lago che scompare.

Percorrendo la passerella sospesa sull'acqua attraverseranno la selva di pali, tra animali domestici e selvatici, per giungere alle capanne ricostruite a grandezza naturale dove saranno invitati a cercare alcuni oggetti realizzati e utilizzati dai protagonisti del racconto.

















A Fiavé un viaggio nella preistoria A giugno aprirà il parco Archeo Natura nella riserva naturale vicina all’area archeologica dove sono tuttora visibili i resti dei pali che sorreggevano le costruzioni preistoriche. Assieme al Museo delle Palafitte, situato nell’abitato di Fiavé, il Parco Archeo Natura costituisce un vero e proprio polo archeologico e una tappa importante per il comparto culturale del Trentino, che andrà ad integrare e arricchire l’attrattività del territorio con il coinvolgimento delle comunità locali.

Molte le sorprese, a partire dal labirinto circolare che riprende la decorazione di un vaso dell’età del Bronzo rinvenuto durante gli scavi nella torbiera alle tappe che rievocano la vita dell’antico villaggio e illustrano le occupazioni quotidiane ai tempi delle palafitte.

Per accedere al Parco è necessario esibire la Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) o presentare il referto negativo di un tampone rapido effettuato nelle 48 ore precedenti. Questo dai 12 anni in su.