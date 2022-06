A22, traffico intenso in direzione nord: code e rallentamenti

TRENTO. Mattinata difficile per quanti si sono messi in viaggio lungo l'A22 del Brennero.

Code e rallentamenti sono segnalati lungo la corsia nord.

Colonne di camion rendono poco fluido il traffico “appesantito” anche dai turisti tedeschi che iniziano a tornare a casa dopo aver trascorso le vacanze di Pentecoste sul lago di Garda.

Uno dei nodi critici è infatti registrato nella zona di Rovereto dove ci sono i caselli utilizzati da chi accede alla A22 dalla zona del lago.

Mattinata da dimenticare in A22: code e rallentamenti verso nord

Code segnalate anche nella zona a del confine di stato del Brennero.