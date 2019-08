Coppa del Mondo Val di Sole, riflettori sulla “Black Snake” 

COMMEZZADURA. Si accendono i riflettori sulla casa italiana delle ruote grasse. La Val di Sole Bike Land è tirata a lucido per accogliere i protagonisti della Coppa del Mondo, che già giovedì hanno iniziato il percorso di avvicinamento che li porterà a regalare spettacolo da venerdì a domenica, tanto nel Downhill, quanto nel Cross Country. Il vero parco giochi all’aria aperta per gli amanti della bicicletta in tutte le salse diventerà protagonista sugli schermi di tutto il mondo grazie alle appassionanti sfide fra i fenomeni delle ruote grasse. L’attesa più forte è per la prova di Downhill di venerdì nell’inconfondibile teatro della pista Black Snake, una delle più impegnative e temute del panorama mondiale. Un trionfo di pietre, rocce e drop da affrontare a rotta di collo: osare non è soltanto un’opzione. Nella giornata di giovedì, caratterizzata dal sole battente, gli atleti hanno iniziato a prendere confidenza con le insidie della discesa in vista del Qualifying Round di venerdì (12.15 donne Junior, 12.30 uomini Junior, 13.30 donne Elite, 14.00 uomini Elite), e soprattutto delle finali di sabato (9.45 donne Junior, 10.15 uomini Junior, 12.30 donne Elite, 13.30 uomini Elite).



Domenica il Cross Country



In contemporanea sono scesi sul percorso anche gli specialisti del Cross Country. Sassi, radici, appoggi naturali e passaggi XCO-gravity sono le parole chiave dell’anello di 4 chilometri, caratterizzato da 190 metri di dislivello per giro. Per vincere in Val di Sole, domenica 4 agosto (8.30 donne Under 23, 10.15 uomini Under 23, 12.20 donne Elite, 15.05 uomini Elite) serviranno grandi gambe e una posizione favorevole sulla casella di partenza che sarà determinata dallo Short Track di venerdì (17.30 donne, 18.15 uomini). Per gli atleti più esplosivi, una ghiotta occasione per incamerare punti nella graduatoria di Coppa del Mondo e guadagnare posizioni nella starting grid. Per coloro che fanno della resistenza il loro punto di forza l’imperativo sarà limitare i danni per non compromettere la gara di domenica.



Giovedì sera il via al Four-Cross



Nella serata di giovedì sono saliti in cattedra invece in cattedra i funamboli del Four-Cross con il Qualifying Round delle 20.30. La pressione è palpabile fra gli atleti che venerdì si giocheranno la maglia iridata a partire dalle 21.15, in quella che viene considerata la specialità più adrenalinica delle ruote grasse. Il tifo del pubblico casalingo sarà tutto per Giovanni Pozzoni, che nel 2017, proprio in Val di Sole, regalò all’Italia la prima storica medaglia mondiale di disciplina.



Le parole di Sacco (Apt)



«Questa manifestazione è ricca di significati tecnici dal punto di vista sportivo, ma allo stesso tempo è diventata un poderoso veicolo di promozione territoriale e molto rilevante sotto il profilo dell’impatto economico - ha sottolineato il direttore dell’Apt Val di Sole Fabio Sacco - I numeri delle presenze e quelli di un movimento in costante crescita ci danno ragione».