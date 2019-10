Violenza sui minori, aumentano i casi di maltrattamento in regione

TRENTO. In Trentino Alto Adige, nel 2018, i reati contro i minori sono stati relativamente limitati o in certi casi assenti. Cresce però il numero dei maltrattamenti in famiglia (48 casi rispetto ai 29 del 2017) e degli abbandoni (17 nel 2018, 8 nel 2017).

Lo dicono i dati del rapporto di Terre des Hommes circa i reati sui minori. In calo rispetto al 2017 i casi di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenni (-17% e -42%).