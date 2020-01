Trento, pronto il parcheggio: via Esterle riaperta dopo 14 mesi di lavori

TRENTO. Dopo 14 mesi di lavori, è stata riaperta ufficialmente via Esterle, a Trento. La strada, nel tratto compreso tra via Travai e via Borsieri, è stata interessata da un lungo intervento di scavo, seguito dalla realizzazione di un parcheggio pertinenziale a servizio dei residenti della zona.

L'opera sotterranea si sviluppa su tre piani e comprende 53 posti auto. In superficie è stata invece ripristinata la situazione precedente, con la realizzazione dei marciapiedi, della pista ciclabile sul lato ovest e di 16 stalli per automobili.

«Il parcheggio è un'opera importante per la città, che permette di togliere parte delle automobili dalle strade, restituendole alla popolazioni», ha detto il sindaco di Trento Alessandro Andreatta in occasione dell'inaugurazione.

I lavori per la realizzazione del parcheggio - costati 2,12 milioni di euro - sono durati più del previsto, a causa del rinvenimento di alcune sepolture di epoca romana. I costi sono stati interamente sostenuti dalla cooperativa committente, composta da 48 residenti. Nel corso del mese di gennaio, in via Esterle, tornerà anche il mercato cittadino, temporaneamente trasferito in via Belenzani.