Trento, blitz contro gli armadietti di Amazon all'università

TRENTO. Blitz all'università di Trento contro gli Amazon Locker, gli armadietti in cui i corrieri possono depositare gli articoli comprati su Amazon.

L'azione simbolica, "rivendicata" su Facebook da Fridays for Future Trento, ha un messaggio preciso: "Amazon è tra i primi colpevoli dell'inquinamento dell'aria dato dalle enormi quantità di prodotti trasportati da una parte all'altra del globo", scrivono gli autori del gesto di protesta.

Che aggiungono: "Al Black Friday di domani, noi rispondiamo con un Block Friday". Viene dato appuntamento a tuttio gli interessati per la serata di oggi, giovedì 28 novembre, alle 21, in via Verdi. Domani mattina è prevista la grande manifestazione con l' "invasione" della rotatoria di Trento Centro.