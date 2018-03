Alle urne 408 mila trentini 

TRENTO. Finalmente si vota. Dopo quella che è stata definita come la campagna elettorale più lunga di sempre, è arrivato il momento della verità. Le urne saranno aperte solo un giorno, oggi domenica 4 marzo, ma l’orario sarà allungato. Infatti si potrà votare dalle 7 di mattina alle 23. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. In Trentino i seggi sono 589, di cui 530 sezioni elettorali “normali”, 21 seggi speciali (ospedali, case di riposo e carceri), 32 seggi volanti (ospedali e case di riposo) e sei elettori ammessi al voto a domicilio. Al voto sono chiamati 408.460 elettori, 199.209 maschi (di cui 34 cittadini iscritti all’Aire votanti in Italiana) e 209.251 donne (di cui 32 Aire). A Trento città risiede il maggior numero di elettori: 41.383 maschi e 46.166 femmine, complessivamente 87.549 elettori. Chi è in ospedale o casa di cura può votare nel luogo di ricovero. Gli elettori diversamente abili con grave impedimento fisico, come ciechi o affetti da paralisi, possono essere accompagnati nella cabina elettorale. Chi dipende da apparecchiature elettromedicali, può votare a casa. Anche i detenuti possono votare, dopo aver inviato al sindaco una dichiarazione con l'attestazione del direttore dell'istituto.



La nuova legge elettorale prevede un sistema misto sia alla Camera che al Senato: un terzo dei seggi è assegnato con il sistema maggioritario e due terzi con il sistema proporzionale. Con il sistema maggioritario in ciascun collegio viene eletto un solo candidato: quello che ottiene più voti. Con il sistema proporzionale a ciascuna lista o coalizione di liste sono assegnati i seggi in proporzione ai voti ottenuti, calcolati a livello nazionale e poi redistribuiti nelle singole circoscrizioni. Per esercitare il diritto di voto bisogna avere 18 anni per la Camera, 25 per il Senato. Al seggio servono un documento di identità valido e la tessera elettorale.



Per chi avesse perso la scheda elettorale o si rendesse conto all’ultimo minuto di averla già riempita nessun problema. Gli elettori possono ottenere un attestato sostitutivo rivolgendosi agli uffici comunali o in circoscrizione. L’ufficio elettorale di piazza Fiera - informa il Comune di Trento - è aperto oggi, giornata di voto, dalle 7 alle 23. Stesso orario per le circoscrizioni suburbane. E’ anche possibile ottenere l’attestato sostitutivo on line usando la propria tessera sanitaria abilitata. Se non lo fosse basta andare agli uffici di piazza Fiera o in circoscrizione e richiedere l’abilitazione. Quindi, entrare nel sito del Comune (www.comune.trento.it) cliccare su “elezioni politiche 4 marzo 2018” e, a seguire, sulla voce “tessere elettorali” e, dopo, “attestato sostitutivo di voto-servizio on line”. Per gli elettori con difficoltà di deambulazione o impossibilitati a farlo, sono 17 i seggi senza barriere architettoniche in tutte le circoscrizioni. L’elettore dovrà esibire un certificato medico. L’elenco è sul sito del Comune alla voce “seggi senza barriere architettoniche”.



Ci sarà una sola scheda per ogni ramo del Parlamento: scheda gialla per il Senato e una rosa per la Camera. Ovviamente la scheda gialla è destinata solo a chi ha compiuto i 25 anni. Ogni scheda riporterà in un rettangolo il nome del candidato nel collegio uninominale. Nella parte sottostante ci sarà il simbolo della lista o delle liste collegate al candidato uninominale, con a fianco l'elenco dei candidati nel collegio plurinominale. Per la prima volta l’elettore non potrà inserire da solo la scheda nell’urna. Infatti, le schede saranno munite di un tagliando anti-frode con un codice che il presidente del seggio dovrà staccare e controllare prima di metterle nell'urna.