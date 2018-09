"Sport Safety Days", l'evento dedicato allo sport outdoor

TRENTO. Mancano pochi giorni a 'Sport safety days', manifestazione che nasce dall'idea di avvicinare gli interessati agli sport outdoor, mettendo a disposizione la consapevolezza dei mezzi e la conoscenza delle tecniche più adatte e sicure, considerando gli sport anche come risorsa turistica. Per questo, tra sabato 29 e domenica 30 settembre, sono stati organizzati al Centro congressi di Riva del Garda tre convegni gratuiti tenuti dai migliori esperti dedicati allo sport outdoor.

Così in questa prima edizione, grande rilievo è stato dato all'arrampicata, come spiega Carla Costa, responsabile area fiere di Riva del Garda Fierecongressi. «Questo sport sta vivendo un notevole momento di crescita: sono sempre più, infatti, le persone che pur non avendo mai avuto contatti con il mondo verticale lo scelgono per il loro tempo libero e le loro vacanze. Solo nel Garda Trentino, l'arrampicata si colloca sul podio nella classifica degli sport outdoor più scelti, seconda alla bike con un 18% di praticanti». Il significativo allargamento della base dei praticanti porta a un aumento degli incidenti, non solo perché le strutture attrezzate riescono solo in parte a gestire l'inesperienza dei principianti, ma anche perché rischiano di creare una pericolosa e falsa idea di comfort zone. L'unico modo per affrontare questo problema diventa quindi costruire consapevolezza.