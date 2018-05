Arriva il Giro d’Italia: qualche disagio a Riva e Ledro

RIVA. La carovana rosa sta per arrivare in Trentino. Fra poco più di una settimana a Riva sbarcherà il Giro. L’evento suscita puntualmente, nella popolazione, sentimenti contrapposti, un mix di ammirazione ed insofferenza per i disagi che la corsa comporta.

Mercoledì 23 maggio toccherà ai rivani dover "sopportare" qualche disagio: a Riva, infatti, prenderà il via la diciassettesima tappa, la Riva del Garda-Iseo.

Lo spettacolo è garantito così come la promozione del territorio: la scorsa edizione aveva registrato 770 milioni di spettatori distribuiti fra le 194 nazioni collegate televisivamente, con una media giornaliera di ascolto, in Italia, di oltre 2 milioni di spettatori.

La carovana partirà alle 13.20 da piazza Battisti, quindi salirà lungo via Mazzini per transitare sotto porta San Michele dove svolterà a sinistra percorrendo il tratto ovest di viale Dante fino all’incrocio con via Prati, che i ciclisti percorreranno interamente fino a giungere in via Cannella. Il tracciato girerà a destra per raggiungere l’Inviolata e proseguire su viale dei Tigli fino all’imbocco della provinciale per la Val di Ledro. A quel punto la corsa partirà veramente (il chilometro zero è fissato subito dopo la seconda rotatoria) e i ciclisti cominceranno a salire verso la galleria Agnese in direzione Ledro.

A Molina il transito è previsto intorno alle 13.50 mentre a Bezzecca la corsa passerà otto minuti più tardi per abbandonare l’Alto Garda e Ledro, dopo il lago d’Ampola, fra le 14 e 05 e le 14 e 11, a seconda della media oraria. I problemi per la circolazione saranno limitati ad una piccola parte della viabilità rivana, perlopiù in centro città, mentre più forti saranno i disagi provocati dalla chiusura della galleria Agnese per consentire il passaggio dei ciclisti.

Qualche ripercussione, però, la si avrà anche in centro a Riva. La Confcommercio ha deciso di rinviare di una settimana il mercato quindicinale che era previsto per la mattinata di mercoledì 23. Bancarelle spostate al 30 maggio.