Regioni, ripartiti 224 milioni per l'educazione 0-6 anni: a Trento 2.624.457 euro

ROMA. «C'è il via libera delle Regioni al riparto 2018 del fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e i bambini in età compresa dalla nascita sino a sei anni per un totale di 224 milioni», lo ha reso noto il presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, Stefano Bonaccini, preannunciando l'intesa in Conferenza Unificata.

«Si tratta di risorse importanti per andare avanti nell'ampliamento e nell'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche con l'obiettivo di recuperare determinati divari territoriali. I fondi sono stati attribuiti alle Regioni che assicureranno per l'anno 2018 un finanziamento ulteriore pari almeno al 20% delle risorse assicurate dallo Stato. Poi - ha concluso Bonaccini - sulla base della programmazione regionale saranno erogate direttamente ai Comuni».

Di seguito la ripartizione regione per regione secondo quanto previsto dal decreto:

Abruzzo 4.045.996

Basilicata 1.557.436

Calabria 6.755.592

Campania 20.395.267

Emilia-Romagna 20.308.143

Friuli Venezia Giulia 4.335.400

Lazio 23.544.329

Liguria 4.870.526

Lombardia 40.000.464

Marche 5.318.025

Molise 862.673

Piemonte 15.671.503

Puglia 12.944.001

Sardegna 4.755.962

Sicilia 17.543.778

Toscana 13.838.453

Trento 2.624.457

Bolzano 2.044.783

Umbria 3.814.237

Valle d'Aosta 658.516

Veneto 18.110.459