Frana sulla Gardesana al confine tra Trentino e Lombardia

TRENTO. La strada della Gardesana SS 45 bis tra il confine provinciale trentino ed il comune di Limone è completamente bloccata a causa di una frana. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco volontari di Riva del Garda in coordinamento con le forze dell'ordine.

L'appello rivolto dai vigili del fuoco di Riva alla cittadinanza dai canali social ufficiali è di non intasare di chiamate i centralini dei numeri d'emergenza e della caserma di Riva per informazioni sulla percorribilità o per la tempistica della riapertura.