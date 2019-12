Dieci anni fa la scomparsa dei quattro angeli della val Lasties

TRENTO. "Alex, Erwin, Diego e Luca, non smetteremo mai di rivolgere a voi i nostri pensieri". Così il Soccorso alpino trentino ricorda i quattro operatori morti nel vano tentativo di salvare due friulani travolti da una slavina sul Pordoi dieci anni fa.

Era il 26 dicembre del 2009 quando una squadra di soccorritori della val di Fassa era stata chiamata per un allarme valanga in val Lasties. Fra i primi ad arrivare sul Pordoi, Luca Prinoth, Diego Perathoner, Alex Dantone ed Erwin Riz. Quattro tecnici validi e preparati che quella sera in montagna trovarono la morte. Una valga colpì la squadra e i quattro non riuscirono a sopravvivere.

La memoria dei quattro angeli della val Lasties è sempre viva e resta come testimonianza del coraggio e della generosità degli uomini del Soccorso alpino.