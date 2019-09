Bolzano, il sindaco Caramaschi annuncia: "Mi ricandiderò"

BOLZANO. «Comincerò a confrontarmi con le forze politiche che mi sostengono per verificare se vi sono le condizioni per ripetere l'alleanza che ha portato a questa amministrazione». Lo ha detto il sindaco, Renzo Caramaschi, che, come annunciato dal nostro giornale, ha comunicato l'intenzione di ricandidarsi a primo cittadino alle elezioni comunali della primavera 2020.

Caramaschi sta guidando una giunta tra centrosinistra e Svp. Il sostegno della Volkspartei in questo momento non risulta scontato. «La domanda che credo dovremmo porci è se questa amministrazione abbia lavorato bene o meno. Se vale la pena di ripetere questa esperienza, oppure o no», ha aggiunto. «In tre anni e mezzo di amministrazione - ha detto ancora Caramaschi - abbiamo davvero dato una forte scossa alla città per rimetterla in movimento. Non credo sia solo una mia idea. Imprenditori, artigiani, le altre categorie economiche e imprenditoriali sembrano concordi nel valutare positivamente questo nuovo impulso dato alla nostra città. Vorrei poter contare su una coalizione che ci consenta di procedere in questa direzione».

Caramaschi non ha nascosto le difficoltà incontrate: «Oggettivamente, nonostante l'esperienza lavorativa tutta all'interno dell'amministrazione comunale - ha detto - pensavo fosse più semplice creare le condizioni per finanziarie tutto quello che abbiamo messo in moto. È stata dura, ma ci siamo comunque in gran parte riusciti e così siamo partiti in maniera molto veloce. I tanti cantieri aperti, di cui in parte la gente si lamenta, testimoniano l'impegno nel 'modernizzarè, ad esempio, le infrastrutture sotterranee vecchie ormai di 60-70 anni che non potevano più reggere ancora molto a lungo».

«Puntando sullo sviluppo infrastrutturale della città, abbiamo reperito fondi grazie anche alla Provincia che assommano a circa 400 milioni di euro per investimenti in opere per la città. Serviranno per ammodernarla e renderla all'altezza dei tempi. Se vogliamo lo sviluppo economico e l'occupazione in futuro anche dei nostri giovani, dobbiamo investire in questo senso. Penso e spero di avere un giudizio positivo per quanto fatto e dunque mi auguro di aver meritato la fiducia dei cittadini per poter continuare così come fatto fino ad ora», ha concluso il sindaco.