A Pinzolo torna il corpo di polizia locale

TRENTO. Non si tratta di una novità per Pinzolo che è stato invece uno dei primi comuni in Trentino a istituire il corpo di polizia locale sul finire degli anni Settanta, mantenendolo fino al 2012, quando l'allora Comandante, Loreto Leone, ha raggiunto l'età della pensione.

"Con orgoglio ripristiniamo questa struttura", ha spiegato il sindaco Michele Cereghini. "È stata una scelta dettata dalla necessità di riordinare il servizio che, strutturandosi come corpo, esalta il proprio prestigio ma, soprattutto, può assumere maggior qualità nella sua organizzazione, senza alcun costo per il Comune", ha aggiunto il primo cittadino.