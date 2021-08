Moto troppo veloci sulle Dolomiti: 40 multe in un giorno

TRENTO. Una domenica di controlli sui passi dolomitici che ha portato a verifiche su oltre 400 moto e a ben 40 multe. La maggior parte per la velocità pericolosa. E questo solo nel territorio del Trentino.

Questi in estrema sintesi i dati sei servizi mirati alla viabilità dolomitica.

Come condiviso nel corso dell’incontro svoltosi in videoconferenza lo scorso 30 giugno – al quale avevano partecipato anche i Commissari del Governo di Bolzano e Trento ed i Prefetti delle province di Sondrio e Belluno – nella giornata di domenica 31 luglio si sono svolti mirati servizi interforze di controllo in materia di sicurezza della circolazione stradale.

In particolare, nella provincia di Trento, le attività di monitoraggio e di prevenzione della sicurezza stradale hanno visto impiegate 24 pattuglie, con il concorso sinergico di operatori appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Stradale e ai Corpi di Polizia locale.

Sono stati controllati 422 motoveicoli e sono state contestate 40 infrazioni, di cui 15 per la violazione degli articoli 141 e 142 del codice della strada (velocità non adeguata e superamento dei limiti di velocità).