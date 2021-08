Un 45enne trentino scomparso di casa ritrovato a Bolzano: vive come clochard

BOLZANO. Un clochard, che probablimente non possiede un telefono, ha fatto chiamare i carabinieri per chiedere un intervento delle Forze dell'ordine per un furto di abbigliamento nei pressi del proprio giaciglio, nel parcheggio sotterraneo di piazza Walther. I carabinieri gli hanno chiesto un documento d'identità e hanno scoperto che l'uomo nato a Trento di 45 anni è inserito in una banca dati quale persona scomparsa. La denuncia era stata fatta da dei suoi parenti a Trento.

L'uomo è stato portato prima in ospedale per vedere se sta bene e poi in caserma per la pratica del ritrovamento. Essendo maggiorenne non è tenuto ad andare dai parenti che ne hanno denunciato la scomparsa. Questi però saranno informati del suo ritrovamento tramite i carabinieri di Trento.