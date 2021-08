Trento, Villa de Mersi si trasforma in un’escape room

TRENTO. Una parte di Villa de Mersi trasformata in un’inedita “escape room” dove con un’ora di tempo massimo consentito, squadre composte da quattro a sei giocatori dovranno vincere la sfida: riportare alla luce il segreto nascosto della famiglia de Mersi. Le origini medievali di Villa de Mersi favoriscono il nascere di leggende oppure saranno fatti reali? Tutto può essere, intanto però questa novità assoluta, oltre che un’occasione di divertimento per gli appassionati, lo sarà anche per famiglie e ragazzi che vorranno cimentarsi in questa nuova “escape room” temporanea. Infatti sarà possibile giocare solo dal 31 agosto al 12 settembre nei seguenti orari: alle 14.30, 16, 17.30, 19 20.30 e 22.

Le squadre, dopo essersi iscritte o telefonando allo 0461-913706 oppure scrivendo a info@teatrodivillazzano.it, dovranno presentarsi un quarto d’ora prima rispetto all’orario di presentazione. Il costo dell’iscrizione è di 12 euro a testa. L’Escape Room di Villa de Mersi è nata grazie alla collaborazione tra il Teatro di Villazzano e i ragazzi di ZonzaVilla Festival.