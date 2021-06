Trento, la quasi diciottenne Nicol Dalfovo incoronata Miss Feste Vigiliane

TRENTO. Ieri sera piazza Fiera, l’anfiteatro allestito in occasione dei festeggiamenti del santo patrono, ha visto tornare in passerella la bellezza, con uno spettacolo ideato e presentato da Sonia Leonardi dal titolo: “Amazon non ha vetrine”.

Nel corso della serata, con vari momenti di spettacolo, danza, ballo acrobatico e comicità, infatti, non è mancata la bellezza; si è così assistito all’elezione di Miss Feste Vigiliane Trento 2021. Dopo un anno di “interregno” quest’anno, pur con le dovute cautele - distanziamento, mascherine, misurazione temperatura, igienizzazione delle mani e soprattutto la prenotazione obbligatoria del posto - si è tornati quasi all’antico, con 1.000 persone sedute in platea e sulle tribune. Che purtroppo puntuale come da previsioni, verso le 22, il temporale ha cercato di gustare. Molti hanno abbandonato la piazza ma chi era munito di ombrello o è riuscito a procurarsi un copricapo non ha mollato la sedia sino alla fine.

La serata – come ben illustrato il titolo – era mirata a sensibilizzare gli acquisti nei negozi del centro storico ed in questa occasione il presidente della giuria, il vicesindaco Roberto Stanchina, ha premiato con una targa una delle attività storiche della città e la più recente, una giovanissima start up. In passerella sono infatti state proposte le novità moda dagli accessori borse, alle calzature, agli occhiali ed abbigliamento donna del Centro Moda Canossa. Non è mancato il momento dedicato all'alta moda, con abiti sartoriali di grande eleganza realizzati dalla stilista Cristina Gaddo. La chiusura della serata è stata riservata alla magia degli abiti da sposa confezionati a mano. Le vere protagoniste della serata sono state le 16 candidate al titolo di Miss Vigiliane Trento, ragazze dai 18 ai 30 anni, da tutta la provincia, che per la prima volta hanno affrontato la passerella armate di sorrisi e di sogni. Le ragazze sono state curate nell'hair look dal salone Fascino di Ravina e dal salone Hair Fashion e per il trucco dall'Healthy Center.

































































































Feste Vigiliane, le miss ritornano in passerella... nonostante il temporale Show con mille spettatori ieri sera in piazza Fiera. La vincitrice è la quasi diciottenne Nicole Dalfovo, di Mezzolombardo. Titolo della serata: “Amazon non ha vetrine”. In giuria, oltre ai vertici di Comune, Apt, Confcommercio, Cti, alla performer, cantante e già miss Marica Rotondo, il pluricampione del mondo di sci nautico Thomas Degasperi mentre il capitano del Trento Calcio, Andrea Trainotti, reduce dalla recente promozione in serie C ha narrato le emozioni della promozione (foto Claudio Libera)

La vittoria, con ben sei ragazze che comunque ottenuto una fascia, è andata a, 18 anni il prossimo 12 luglio, che ha concluso da poco la 4° classe dell’istituto Martino Martini, indirizzo tecnico economico, accompagnata in piazza Fiera da mamma Monica e dal fratello Alessio.In giuria, oltre ai vertici di Comune, Apt, Confcommercio, Cti, alla performer, cantante e già miss Marica Rotondo, il pluricampione del mondo di sci nautico Thomas Degasperi mentre il capitano del Trento Calcio, Andrea Trainotti, reduce dalla recente promozione in serie C ha narrato le emozioni della promozione Ad alternare e dare ritmo alla scaletta ed alle uscite di moda, il trasformista imitatore Luciano Maci, che ha proposto oltre ad un puzzle di performance, splendidi ritratti del Blasco, di Renato Zero e Louis Amstrong; applauditissima anche l’esibizione delle giovani atlete della Ginnastica Trento, con performance ed evoluzioni aeree, nonché il grintoso medley di balli caraibici proposti dagli ex campioni italiani Vanessa Gazzini e Christian Valle.La serata è stata resa possibile grazie all’organizzazione delle Feste Vigiliane, alla partecipazione del Comune, della Cassa Rurale di Trento, Giacca impianti elettrici, Consorzio Trento Iniziative, Apt Trento Monte Bondone Valle dei laghi ed Internorm. La serata sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube idelaweb tv e sui nostri social @soleoevents