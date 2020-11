Trento, Carollo sfida Ianeselli: "Facciamo i mercatini dall'1 gennaio"

TRENTO. I mercatini di Natale di Trento in gennaio, dall'1 al 15. A proporlo Agostino Carollo, la cui società Everness ha presentato al Comune di Trento la richiesta di concessione del suolo pubblico in piazza Fiera, piazza Battisti e piazza Dante per realizzare l'evento in quel periodo.

"Sarebbe una specie di goal in “zona Cesarini”, un’edizione diversa dal passato e prevalentemente per i residenti anziché per i turisti, ma almeno servirebbe per provare a dare un po’ più di contenuto al Natale, un po’ di speranza di lavoro alle tante imprese partecipanti rimaste finora al palo e un po’ di fiato all’economia di tutta la città", recita una nota di Everness.

"L’ordinanza del sindaco di Trento del 6 novembre 2020 n°798 che vieta i mercatini natalizi è valida infatti fino al 31 dicembre 2020. Non vi sarebbero perciò al momento ostacoli al rilascio della concessione del suolo pubblico per realizzare la manifestazione dal giorno 1 gennaio 2021 in poi. Sarebbe anche auspicabile iniziare prima, ma questo dipende dal Sindaco. Il comune ha già giudicato con il massimo dei voti l’apposito piano anti-covid presentato da Everness, una vera novità per tutto il settore, che consentirebbe di realizzare la manifestazione in tutta sicurezza e nel rispetto delle norme".

"La concessione delle aree per la realizzazione dei Mercatini di Natale era stata oggetto di una gara di appalto indetta del comune. Everness, classificatasi seconda nella gara, ha preso l’iniziativa poiché la vincitrice APT Trento ha rinunciato ad organizzare la manifestazione e tutte le oltre 90 imprese partecipanti hanno all’improvviso visto svanire ogni possibilità lavorativa".

"Si è consapevoli dell’attuale situazione di emergenza - dice Agostino Carollo, titolare di Everness - ma al tempo stesso si ritiene che, con le adeguate misure di sicurezza descritte nel protocollo anti-Covid depositato da Everness presso il Servizio Cultura del Comune e già valutato con il massimo dei voti dalla commissione, vi siano i presupposti per lo svolgimento dei Mercatini di Natale, in forma quantomeno parziale e diversa rispetto agli anni scorsi, anche per tutelare gli interessi economici e sociali della città”.