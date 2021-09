Quanto è brutta la parola “movida”! Al Poplar Festival di Piedicastello incontri e giunta comunale in piazza. Appuntamenti per lo Spid

TRENTO. C’è anche il Comune tra i protagonisti del Poplar Festival, che animerà in questi giorni il Doss Trento e il rione di Piedicastello. Il servizio Innovazione e servizi digitali sarà presente da oggi, giovedì 16, a sabato 18 settembre nella piazza di Piedicastello con un gazebo informativo insieme ad Unicittà. Tutti i giorni, dalle 14 alle 18, sarà possibile per i cittadini interessati ottenere informazioni sul servizi digitali offerti dall’Amministrazione comunale e fissare un appuntamento per il rilascio di Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Venerdì 17 settembre alle 14 spazio al dibattito con Movida e altre parole orribili, un confronto sui nuovi orizzonti della socialità a Trento con i principali attori della città. Saranno presenti per il Comune il sindaco Franco Ianeselli, l’assessora alle politiche giovanili, Elisabetta Bozzarelli, la sindaca della notte Giulia Casonato, per l’Università degli studi di Trento Emanuele Curzel, Marco Tubino e Giorgia Lombardi, delegata al welfare, modera Edoardo Signori.

Sabato 18 settembre dalle 15 alle 18 al gazebo si alterneranno gli assessori della Giunta comunale, che saranno a disposizione dei cittadini per rispondere alle domande di rispettiva competenza (in allegato il programma del pomeriggio). C.L.