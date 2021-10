Pagare la sosta con lo smartphone? A Trento lo fa il 20% degli automobilisti

TRENTO. Quasi il 20 per cento degli automobilisti che parcheggia a Trento paga con lo smartphone. Una percentuale che Trentino Mobilità vuole incrementare.

Trentino Mobilità che ha attivato il pagamento della sosta con smartphone fin dal 2014 con un solo operatore.

Dall'inizio del 2021, a seguito dell’apertura di una nuova procedura di accreditamento, la Società ha convenzionato già tre operatori (il bando per l'adesione è sempre aperto), mentre altri due sono in fase di convenzione.

Avere più operatori in una città turistica come Trento – spiega in una nota il Comune – agevola la sosta sia della cittadinanza sia degli ospiti, anche stranieri.

Il pagamento della sosta con smartphone ha una costante crescita lineare e ha raggiunto, nella città di Trento, una quota vicina al 20%.

L’obiettivo è incrementare questa modalità di pagamento, che offre vantaggi sia per la cittadinanza (10% di riduzione della tariffa a Trento, pagamento al consumo e massima flessibilità oraria nella gestione della sosta) che per Trentino Mobilità (minore costo di gestione del contante e dei parcometri), oltre che vantaggi ambientali, legali alla riduzione di diversi consumi (carta, carburante, manutenzioni, ecc.).