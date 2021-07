Tornano i turisti, prime code sull’Autobrennero

BOLZANO. Tornano i turisti e sull’Autobrennero oggi (17 luglio) si sono viste le prime code, in particolare tra Bolzano e Rovereto in carreggiata sud e tra Nogarole Rocca e Trento in carreggiata nord.

E’ un sabato da bollino nero sull'autostrada per i turisti diretti nelle località di villeggiatura e per quelli che rientrano. La società lo aveva annunciato nei giorni scorsi, dicendo che proprio il bollino nero poteva finalmente essere considerato “una buona notizia”, il segno della ripresa del turismo dopo i lunghi mesi di stop dovuto al lockdown e alla pandemia.

E le code viste oggi sembrano la dimostrazione che la ripresa dei contagi, in Italia e in Europa, così come le restrizioni (Green Pass) non fermano al momento i turisti diretti in vacanza.