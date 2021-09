Prodi a Bolzano: “Merkel lascia un’ impronta positiva in Europa”

BOLZANO. “Quello della cancelliera Merkel è stato un mandato molto importante, con fasi non prive di critiche da parte mia, come per esempio la gestione della crisi greca. Negli ultimi anni Merkel ha lasciato una grande impronta positiva per il futuro dell'Europa. Ora molti si interrogano sul futuro della Germania. Sono convinto che ci sarà continuità, non sono affatto preoccupato". Lo ha detto all’Ansa l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi a Bolzano a margine della cerimonia per i 75 anni dell'Accordo di Parigi.

Prodi è l’ospite della giornata insieme all’ex presidente austriaco Heinz Fischer. Le celebrazioni si stanno svolgendo in piazza Magnago dove viene inaugurato il Percorso sull’autonomia fatto di nove stazioni che raccontano la storia della specialita altoatesina.