In Trentino arriva l’ondata di caldo: temperature tropicali anche la notte

TRENTO. Temperature massime attorno ai 35 gradi nel fondovalle sono attese in Trentino nel fine settimana di Ferragosto. Il cielo - queste le previsioni di Meteotrentino diffuse dalla Provincia - sarà per lo più sereno, anche se, soprattutto in montagna, saranno possibili brevi rovesci o temporali, specie nel pomeriggio o alla sera.

L'ondata di caldo che sta interessando tutta Italia arriverà quindi anche in Trentino, con temperature massime superiori di circa 5 gradi rispetto alla media del periodo, ma lontano dai picchi record del 15 agosto 1974 o dell'11 agosto del 2003 quando la temperatura registrata nella stazione di Trento-Laste superò i 39 gradi.

Nel fondovalle si assisterà al fenomeno delle cosiddette "notti tropicali" con temperature minime superiori ai 20 gradi. Da lunedì sono previsti temporali.