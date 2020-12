Hotel Post abbattuto, Sgarbi deposita un esposto in Procura a Bolzano

BOLZANO. Il deputato e presidente del Mart Vittorio Sgarbi ha depositato questa mattina in Procura a Bolzano un esposto sul recente abbattimento dell'hotel Post di Dobbiaco.

Sgarbi da settimane contesta la decisione di abbattere lo storico edificio, che non era comunque sotto tutela storico- artistica, e critica coloro che a suo dire non hanno fatto abbastanza per impedirne la demolizione. Nel mirino dell'esposto ci sono le due giunte comunali, quella attuale e quella precedente, di Dobbiaco, che hanno autorizzato l'abbattimento.

"Ci sono state gravi omissioni, abusi e conflitti di interesse - accusa Sgarbi - mi auguro che il sindaco di Dobbiaco si dimetta per pudore e che smetta di fare politica".