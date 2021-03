Covid, in Trentino 4 morti e 191 positivi

TRENTO. Ecco i dati di oggi martedì 23 marzo: 191 nuovi positivi su 2670 tamponi. Quattro i decessi. 18 nuovi ricoveri su 21 dimissioni.

238 i guariti registrati. “U livello di contagio ancora elevato ma stabilizzato" ha detto il presidente Fugatti. Che ha ricordato come giovedì si avrà il valore dell rtche nelle ultime due settimane è in calo. E quindi l’ipotesi è di tortare (per qualche giorno) in zona arancione prima di Pasqua