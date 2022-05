Contratto della sanità trentina: accordo su un aumento da 78 a 138 euro

TRENTO. Si è conclusa positivamente la vertenza per il rinnovo del contratto collettivo della sanità in Trentino.

C'è stato - si legge in una nota dei sindacati - un incremento del 4,98% sul tabellare che va dai 78 ai 138 euro dall’1 gennaio 2022; inoltre c'è il riconoscimento di una fascia economica per tutti, con due decorrenze, gennaio 2022 e 2023.

Il sistema indennitario provinciale è stato equiparato a quello nazionale per quanto riguarda il settore sanitario e il pronto soccorso, a decorrere dal 1 gennaio 2021.

"Le trattative sono state lunghe e difficili - affermano Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Nursing up e Fenalt - ma le battaglie portate avanti in modo duro e costruttivo hanno portato questi importanti risultati".

Ancora da definire, invece, il premio Covid. "Non si è raggiunta una sintesi e contiamo di chiudere questa partita alla prossima occasione. In generale comunque l'impegno non è finito: ora si deve far partire la trattativa per l'accordo 2022/24 per salvaguardare le professionalità, mantenere la capacità di spesa e adeguare i salari", concludono i sindacati.

Gli impegni contrattuali comporteranno – spiega la Provincia - la seguente spesa aggiuntiva sul bilancio provinciale: per gli anni dal 2019 al 2021 - 15,6 milioni di euro per gli arretrati (triennio 2019-2021); - 5,3 milioni per le descritte indennità al personale socio/sanitario (a partire da 1 gennaio 2021); a partire dall’anno 2022 - 12,6 milioni di euro per gli aumenti contrattuali del 5%; - 1,3 milioni per l’indennità di vacanza contrattuale riferita al triennio contrattuale 2022/2024; - 5,3 milioni per le descritte indennità al personale socio/sanitario; - 6 milioni circa per la concessione al personale di una fascia economica aggiuntiva.

L’intesa contrattuale prevede questi risultati: incremento degli stipendi di circa il 5% a partire dall’ 1 gennaio 2022; ulteriore incremento degli stipendi dal mese di luglio 2022 (+0,5%)